Bandiera Blu a Sabaudia, Mosca: “Premiati per mare, bellezza, qualità e nonostante le difficoltà”

SABAUDIA – “La Bandiera Blu premia ancora una volta Sabaudia, per la qualità del suo mare, la bellezza dei suoi 20 chilometri di spiaggia e duna, la cortesia e la professionalità consolidata degli

operatori di settore, la pregevole qualità complessiva dei servizi offerti. Tutto questo nonostante le tante difficoltà sopravvenute negli ultimi periodi, prime fra tutte le criticità sorte a causa delle persistenti e avverse condizioni meteorologiche e l’accentuazione dei fenomeni erosivi della costa”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca dopo la conferma del vessillo da parte della Fee. Per il primo cittadino si tratta di un “riconoscimento di qualità e impegno”

“L’Amministrazione – aggiunge Mosca – continua a lavorare d’intesa con gli imprenditori balneari, l’Ente Parco del Circeo e gli Organismi sovracomunali, in primis Provincia e Regione, per individuare congiuntamente le soluzioni più idonee per conservare e accrescere l’attrattività del Brand Sabaudia. Ce la metteremo tutta per rendere anche l’estate ormai prossima all’altezza degli standard che cittadini e turisti si aspettano”.

Il Sindaco era presente alla cerimonia di consegna delle Bandiere Blu che si è tenuta questa mattina a Roma. ( foto dalla Pagina Fb del Comune di Sabaudia)