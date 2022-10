Covid, Lichtner: “Chi non è vaccinato rischia ancora”. Al Goretti di Latina donna grave in rianimazione

LATINA – “Chi non è vaccinato contro il Covid, rischia ancora oggi di avere una forma aggressiva“. In un momento di ripresa dei contagi e con l’ingresso nell’autunno, facciamo il punto della situazione sull’infezione a livello provinciale, con la professoressa Miriam Lichtner, direttrice della Uoc di Malattie Infettive dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L’ultimo monitoraggio settimanale ha evidenziato un +33,8% di contagi, e ora si attende la nuova rilevazione di dati a livello regionale e provinciale.

Nonostante i circa 300 attuali nuovi positivi che si registrano ogni giorno nella Asl di Latina, grazie al fatto che una buona parte della popolazione è vaccinata con tre dosi, la situazione ospedaliera resta stabile sotto il profilo dei ricoveri. Il sistema a fisarmonica ormai adottato dall’azienda sanitaria consente al Goretti di adattarsi rapidamente all’evoluzione dei contagi: “Abbiamo un dato costante di 15-18 pazienti ricoverati e di circa 5 pazienti nuovi che arrivano in pronto soccorso ogni giorno. Purtroppo ci sono anche pazienti gravi, si tratta di persone fortemente immonodepresse che hanno contratto l’infezione e non hanno fatto terapia adeguata preventiva. Abbiamo avuto anche dei casi di pazienti ancora non vaccinati e lì abbiamo visto polmoniti molti simili a quelle iniziali che quindi hanno richiesto un intervento rianimatorio“. Il caso più grave in questo momento riguarda una donna di circa 70 anni, senza particolari patologie, mai vaccinata e mai entrata in contatto con il virus. per lei si è reso necessario il trattamento in Rianimazione.

“La vaccinazione in questo momento – aggiunge la professoressa Lichtner – è focale in una fase interepidemica in cui abbiamo ancora la possibilità di agire e di andare a proteggere i soggetti più fragili. Il Dipartimento di Prevenzione della nostra Asl da qualche anno attua in questo senso una strategia efficace di prevenzione, con un sistema porta a porta nei vari reparti, che funziona”.

In questi giorni si è infatti osservato un picco di vaccinazioni, circa 500 al giorno, dovuto proprio alla campagna vaccinale per il second booster (quarta dose) a favore dei sanitari con l’obiettivo doppio di proteggere non solo gli operatori e con loro i fragili, ma anche di “salvare” il servizio sanitario.

