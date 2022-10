Sabaudia, quattro persone arrestate per l’incendio dello stabilimento Dune 31.5

SABAUDIA – Quattro persone due uomini e due donne, mandanti ed esecutori materiali, sono state arrestate a Sabaudia nell’ambito delle indagini sull’incendio dello stabilimento balneare Dune 31.5. I Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno infatti ricostruito gli eventi avvenuti nella notte tra il 5 e il 6 gennaio scorso, quando l’attività sul lungomare è andata distrutta dalle fiamme . Sono stati il Procuratore della Repubblica Aggiunto Carlo Lasperanza e la Sostituta Procuratore Daria Monsurrò, che dirigono l’indagine a chiedere il provvedimento eseguito dai militari dell’Arma.

Già nell’immediatezza dei fatti i carabinieri, intervenuti sul posto, avevano raccolto elementi utili e dopo aver appurato che anche l’impianto di allarme e videosorveglianza era andato distrutto nell’incendio, gli accertamenti si erano concentrati nell’area interessata e in quella limitrofa all’incendio, dove è stata poi rinvenuta una bottiglia contenente residui di liquido infiammabile. Le indagini erano partite da qui e proseguite con l’ascolto di diverse persone tra cui i titolari dello stabilimento incendiato e i titolari degli stabilimenti e dei chioschi vicini.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’incendio è stato commissionato dai titolari di una concessione per noleggio di sdraio e ombrelloni cessata a seguito di ripetute violazioni accertate dai Carabinieri Forestali del Parco di Fogliano – peraltro recentemente riaperta in altro punto del lungomare di Sabaudia – i cui titolari avevano avuto screzi con quelli dello stabilimento incendiato. Le ulteriori indagini dei Carabinieri hanno permesso di individuare anche un giovane di Sabaudia che, per 500 euro e facendosi aiutare da un amico, avrebbero materialmente dato fuoco allo stabilimento, per poi allontanarsi mentre lo stesso bruciava.

I mandanti del reato, espletate le formalità di rito, sono ora agli arresti domiciliari, mentre gli esecutori materiali del delitto sono stati portati in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.