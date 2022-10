Latina, accusato di aver palpeggiato una ragazzina, arrestato un collaboratore scolastico

LATINA – E’ accusato di aver molestato una ragazzina di meno di 14 anni – e dunque l’ipotesi di reato è violenza sessuale aggravata – un collaboratore scolastico arrestato ieri in una scuola media di Latina. Immediato il tam-tam, dopo che alcune mamme hanno visto l’uomo, nella tarda mattinata, uscire dall’edificio accompagnato dai carabinieri. Ma i militari dell’Arma che hanno svolto le indagini e notificato l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal Gip del Tribunale, mantengono massimo riserbo sull’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina scattata dalla denuncia della giovanissima vittima.

Dalle pochissime informazioni trapelate, i fatti si riferiscono a una vicenda capitata quando l’uomo, ormai vicino alla pensione, si trovava in un altro istituto rispetto a quello in cui era in servizio fino a ieri, dove era stato assegnato comunque a mansioni specifiche, non a contatto con i ragazzi.

Naturale l’apprensione delle famiglie generata dalla notizia, che come detto si è diffusa rapidamente, anche se con il provvedimento di ieri è venuto meno ogni possibile ed eventuale pericolo riferito alla specifica situazione.