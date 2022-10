Samantha Cristoforetti saluta Latina e il 70° Stormo: il tweet dallo spazio

LATINA – Samantha Cristoforetti ha salutato dallo spazio l’aeroporto Comani di Latina sede del 70° Stormo. La prima donna a guidare la Stazione Spaziale Internazionale ha inviato sulla Terra le foto della costa del Lazio e non solo: Roma e i suoi Sette Colli, Anzio e un tweet speciale è stato dedicato alla prestigiosa scuola di volo dell’Aeronautica Militare di Latina dove ha preso il suo brevetto e dove nel 2001 ha fatto il suo primo volo da solista, in passato definito “il giorno più bello della mia vita”.

Ecco il testo lanciato in questo piccolo pezzo di mondo mentre è in corso per lei l’operazione Minerva :”More #Lazio cities! Latina, where young Air Force pilots earn their first wings, Rieti and Fiumicino – Its airport is the gateway to Rome. #CiaoItaly #MissionMinerva”.