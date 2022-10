Trofeo Madonna delle Grazie, la Uisp organizza la 36esima edizione

SERMONETA – L’Asd Atletica Borgate Riunite Sermoneta, in collaborazione con il Comitato Territoriale Uisp di Latina, ha organizzato per sabato 15 ottobre la 36esima edizione del “Trofeo Madonna della Vittoria – Secondo Memorial Gennaro Tedesco”. Si tratta di una corsa podistica sulla distanza di dieci chilometri, consistente in due giri da cinque chilometri da compiere lungo le strade asfaltate della pianura di Sermoneta. A differenza di quanto accadeva in passato, quando si gareggiava in paese, il percorso è del tutto pianeggiante e inizierà alle 17 dal Centro Sportivo Comunale di via Le Prate.

Lungo il tracciato saranno presenti due punti ristoro oltre ad un ristoro finale per tutti gli atleti partecipanti. L’evento, patrocinato dal Comune di Sermoneta, nasce con un obbiettivo ben preciso, come affermato dal presidente dell’Asd Aldo Vastola: “Il nostro scopo consiste sempre nel promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche di Atletica Leggera, rivolgendo particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi. La corsa è in onore della Madonna della Vittoria, che secondo la leggenda nell’anno 1571 apparve in visione al condottiero Onorato IV Caetani Duca di Sermoneta impegnato con le sue truppe nella battaglia contro i turchi a Lepanto e grazie alla quale tornò vincitore nelle sue amate terre. Con particolare commozione, inoltre, dedichiamo da alcuni anni l’evento al compianto Gennaro Tedesco, un nostro socio e un caro amico venuto a mancare”.

L’attenzione per i più piccoli è confermata dall’organizzazione di una gara parallela a quella dei podisti. E’ il Memorial “Marco Zaccheo”, una non competitiva alla quale potranno partecipare bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 12 anni. La pista per loro, sempre all’interno del campo “Le Prate”, sarà lunga circa 150 metri totalmente pianeggianti, ma ci saranno anche altre prove di atletica e per tutti i partecipanti saranno garantiti fino a 150 pacchi gara. L’iscrizione, gratuita, è prevista tra le 14 e le 16 mentre lo start è fissato alle 16.30. “L’anno scorso abbiamo registrato la presenza di oltre 130 bambini, una soddisfazione per una società come la nostra, particolarmente sensibile di fronte alle attività sportive in ambito giovanile: siamo convinti che lo sport in genere, praticato a tutte le età, sia uno strumento di aggregazione e crescita fisica e mentale. Non a caso il nostro motto è fare sport fa bene”. Tornando ai più grandi, le premiazioni riguarderanno i primi 5 e le prime 5 degli assoluti, che riceveranno un prosciutto, così come i primi di ogni categoria. Il pacco gara è riservato a primi 250 iscritti, il ritrovo è fissato al campo “Le Prate” alle 14.30. Per informazioni consultare il sito www.uisplatina.it, mentre per la corsa dei bambini si può contattare il numero 328.8836059.