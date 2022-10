A Latina ragazzi in corteo per la passeggiata del Fair Play

LATINA – E’ partita questa mattina dopo il raduno nel piazzale del palasport di Latina l’iniziativa promossa dal Panathlon Club di Latina, in collaborazione con la Fondazione Varaldo Di Pietro per promuovere la cultura sportiva quale straordinario catalizzatore di valori universali positivi, veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale: una passeggiata del Fair Play, rivolta alle scuole del capoluogo anche con il sostegno di Special Olympics. Il corteo non a caso si è mosso dal monumento al Fair Play posto al centro della rotatoria tra via dei Mille e la Circonvallazione per raggiungere Parco San Marco dove si trova il “Monumento all’inclusione”.