“Titanic, 25 anni dopo. Ancora leggenda”: reading al Circolo cittadino di Latina

LATINA – Rileggere la sciagura del Titanic a distanza di 100 anni dai fatti e di 25 dall’uscita del film che la rese celebre (e in qualche modo anche romantica), in tutto il mondo. Lo faranno, con rimandi ad avvenimenti storici ed economici nell’arco del Novecento, Maria Corsetti giornalista e insegnante e lo Dante Taddia, geologo e musicista. L’incontro si svolgerà presso il Circolo Cittadino di Latina, in Piazza del Popolo, mercoledì 29 marzo alle 18, con ingresso libero e nasce dalla collaborazione tra il Circolo “Sante Palumbo” del capoluogo, grazie alla disponibilità del suo presidente Alfredo De Santis, e il sito web Ponzaracconta, con il quale Taddia collabora.

Lo spunto è stato proprio il romanzo “L’Americana. Andrea Doria – Santa Lucia – Titanic. Tre navi. Una storia” pubblicato da Taddia oltre dieci anni fa, e da cui è tratto il reading letterario dal titolo “Titanic, 25 anni dopo. Ancora leggenda” focalizzato sulle vicende trattate nel testo che riguardano esclusivamente il Titanic, anche se il protagonista del romanzo è filo conduttore dell’intera storia, legata al destino delle altre due navi, Andrea Doria e Santa Lucia. “La meno conosciuta delle tre è proprio l’ultima, affondata a poca distanza dal porto di Ventotene, nell’Arcipelago ponziano, il 24 luglio del 1943. La tragedia del Titanic, dopo lo schianto contro un iceberg nel mezzo dell’oceano Atlantico, avvenne invece il 15 aprile del 1912, poco più di cento anni fa. Nel maggio 1998 usciva in tutti i cinema del mondo un kolossal che avrebbe lasciato il segno e sarebbe stato un successo planetario, un autentico blockbuster: “Titanic” di James Cameron, con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio divenuti per sempre Rose e Jack – raccontano i promotori dell’iniziativa.