Aspiranti in fila per i casting di Paolo Virzì a Scauri. E Latina si prepara ad accogliere la seconda stagione di Prisma

LATINA – Mentre il regista Paolo Virzì cerca nel sud pontino i volti minori e le comparse per il suo prossimo film “Un altro ferragosto”, sequel del famosissimo “Ferie d’Agosto” (1996), Latina si prepara a ricevere la produzione Amazon per la seconda stagione di Prisma, la serie tv italiana scritta a quattro mani dall’autrice pontina Alice Urciuolo con Ludovico Bessegato (già ‘ideatore di SKAM Italia) che la dirige. Si preparano le seconde otto puntate che saranno girate nel capoluogo e a Sabaudia dove sono state ambientate anche le prime otto.

“E’ un momento di grande ripresa del cinema e lo avvertiamo anche noi qui. C’è un grande interesse delle produzioni e per quanto riguarda la provincia di Latina abbiamo già una serie di appuntamenti importanti”, conferma Rino Piccolo direttore della Latina Film Commission che in questi anni ha migliorato l’offerta a aggiungendo a quella naturale di un territorio bellissimo, gli studi-set dell’ex Rossi Sud.

Il primo appuntamento della bella stagione è in corso proprio in questi giorni (12 e 13 aprile), con tanti aspiranti attori che si sono presentati e messi in fila questa mattina all’ecoalbergo l’Approdo di Ulisse di Scauri per i casting di Virzì in vista delle riprese del film che cominceranno già a fine mese a Ventotene. Domani si prosegue a Gaeta.

“Il sequel – spiega Rino Piccolo – permetterà a tanti appassionati di ritrovare i personaggi protagonisti del film vincitore del David di Donatello nel 1996 e seguirne le vicende personali a distanza di quasi trent’anni”. Saranno due mesi di riprese per fruire dell’isola pontina in un momento in cui non è ancora affollata. A riempirla saranno le comparse che arriveranno con il traghetto da Formia.

Ne abbiamo parlato su Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna con Rino Piccolo direttore della Latina Film Commission