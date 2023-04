Dati Movimprese: a Latina in rosso agricoltura e commercio

LATINA – Sono stati resi noti i dati Movimpresa dalla Camera di Commercio Frosinone – Latina. L’apertura d’anno mostra il progressivo riemergere delle cessazioni. Maggiore l’accentuazione negativa per il settore primario, penalizzato dalla siccità e dagli effetti del conflitto russo-ucraino sulla reperibilità delle materie prime e sui relativi costi, e per le attività commerciali, la cui tenuta imprenditoriale sconta gli effetti più significativi dei corsi inflattivi sui beni di consumo.

I bilanci della prima trimestrale si posizionano in area appena negativa nell’area pontina, -0,03% e il quadro complessivo, è in gran parte condizionato dal bilancio in rosso dell’agricoltura e delle attività commerciali, su cui pesa la compressione dei consumi. Perdono tono le Costruzioni, che nell’area pontina mostrano il maggiore avanzo in termini settoriali, seppur dimezzato rispetto al 2022.