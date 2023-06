Primo Consiglio comunale, Coletta all’opposizione: “Siamo dove ci ha voluto la città”

LATINA – La prima seduta del consiglio comunale di Latina è stata anche la prima dal 2016 che ha visto i consiglieri di Latina Bene Comune, il Movimento civico che aveva stravinto le comunali del 2016 sostenuto da un elettorato trasversale, sedere all’opposizione. Nell’unica fila di un’assise tutta di centrodestra, con Fratelli D’Italia, Lista Celentano Sindaco, Lega e Forza Italia che occupano tre banchi dei quattro esistenti, solo nove posti sono rimasti al campo progressista. Tra questi, quello dell’ex sindaco Damiano Coletta.

“Siamo dove ci hanno voluto i cittadini”, ha detto il candidato sconfitto parlando a margine del Consiglio. Coletta in qualità di capogruppo di Lbc ha garantito un’opposizione attenta ma condotta con responsabilità. Circondato dagli eletti Dario Bellini, Floriana Coletta e Loretta Isotton, accanto a Nazareno Ranaldi della lista Per Latina 2032, ha anche voluto ricordare i 60 milioni in arrivo a Latina grazie ai progetti presentati dall’ amministrazione a trazione civica.

“Il nostro compito è vigilare, ma io metto a disposizione la mia esperienza amministrativa per il bene della città”, ha detto Coletta

Una opposizione responsabile hanno promesso anche la capogruppo del Pd Valeria Campagna e il collega di partito Leonardo Majocchi eletto poi vicepresidente del Consiglio. Con loro siedeno Daniela Fiore

Temi ambientali e transizione ecologica, lavoro sulle comunità energetiche, ma anche manutenzione, verde pubblico e per me in particolare la Marina, le priorità secondo Maria Grazia Ciolfi, unica eletta dei Cinquestelle che dice: “Vogliamo essere attivi e partecipi”.