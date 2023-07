A Latina arriva lo Swamp Festival con Gemello, Briga e Comete

LATINA – Si avvicina lo Swamp Festival, il Festival della Palude organizzato dall’associazione Seed, fondata tre giovani di Latina, Marco Divsic, Fulvio Fiormonti, che sarà anche dj delle serate, e Valerio Viggi. Nei giardini del Consorzio di Bonifica in Corso Matteotti, dove il 13 e 14 luglio (dalle 16 alle 24) si svolgerà la manifestazione, il palco è già montato per accogliere 16 ore complessive di musica e arte, accompagnate da prodotti enogastronomici e birrifici. Sarà soprattutto l’occasione per scoprire il lavoro di giovani talenti locali.

Sul palco si esibiranno Gemello, Briga e Comete; ma anche Sisko, Giuro, Drown, Solo Guai, Edonica, Christian Marras, Viber, Maronna, Chiara Massimo, Jassies, Zephyro, King Om & The Tucanos.

“È stato un piacere ricevere la proposta dei ragazzi dell’Associazione Seed – ha detto la responsabile delle attività culturali e didattiche del Consorzio di Bonifica, Barbara Mirarchi – Hanno scelto il Consorzio di Bonifica come spazio e luogo in cui esprimere e condividere la voglia di nuovo; e questo conferma il Consorzio come istituzione che sa parlare a tutta la collettività. Le nostre attività si rivolgono anche ai giovani che amano il territorio e il patrimonio culturale di cui il Consorzio è portatore, e questa iniziativa ci dà modo di confrontarci con loro sul campo, consolidando la nostra rinnovata modalità di comunicazione. Quindi vi aspettiamo tutti da noi per l’evento “SWAMP FESTIVAL- Il Festival della Palude”.

“L’idea del festival è quella di “un recupero di radici al futuro”, hanno spiegato gli organizzatori in occasione della conferenza stampa di presentazione.

Nell’ordine le dichiarazioni di Francesco Divsic, Fulvio Fiormonti e Valerio Viggi che stanno realizzando lo Swamp Festival con l’aiuto di Lorenzo Chierici, presentatore, chitarrista e direttore artistico e Simone Mitjans, presentatore, tastierista e direttore artistico.

TICKETS: Gambrinus, Banco 26, Paka Primo Chiosco, TicketSms, Blu Ticket Latina Fiori, B-East Side, Doolin, Ostia (Camomilla).

Info: 338 9513358 – 327 8618725 – 389 1734445