A Sabaudia speciale annullo per i 70 anni del gruppo nautico Fiamme Gialle

SABAUDIA – In occasione del 70° Anniversario del Gruppo Nautico delle Fiamme Gialle, manifestazione in programma oggi mercoledì 12 luglio a Sabaudia, Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bollo speciale, dalle ore 17 alle 23.

Il timbro figurato, richiesto dal Nucleo Atleti della Guardia di Finanza, sarà disponibile, per chi desidera un ricordo della manifestazione presso lo stand di Poste Italiane allestito adiacente la caserma della Guardia di Finanza, in Piazza del comune, 3, a Sabaudia. Per l’occasione, sarà possibile timbrare con l’annullo tutte le corrispondenze presentate.

Saranno, inoltre, disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane – Gaeta / Sportello filatelico in Largo Giulio Cesare, 22 – 04016 Sabaudia (LT) (tel. 0773 510470).