A Terracina 200 pallanuotisti per la II edizione della Beach Waterpolo League

TERRACINA – Oltre duecento pallanuotisti si sono ritrovati a Terracina lo scorso fine settimana per la seconda edizione della Beach Waterpolo League. Durante il torneo, le 16 squadre in gara si sono misurate in oltre 50 incontri disputati nello specchio d’acqua davanti al Rive di Traiano. Primi classificati i Polpi ubriachi, secondi il Team Ballo e terzo gradino del podio per Marina Spritz.

Atleti e atlete si sono sfidati all’ombra del Tempio di Giove Anxur, coinvolgendo il pubblico presente negli stabilimenti lungo la costa.

“Sono molto soddisfatto per il successo di questa seconda edizione che ci ha fatto registrare un numero crescente di partecipanti a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore nei confronti di questa variante estiva della pallanuoto – ha commentato l’organizzatore della manifestazione sportiva Alessandro Mele – L’obiettivo per il prossimo anno è quello di ampliare l’evento con l’introduzione di un secondo campo in acqua, così da riuscire ad aumentare il numero delle partite e, di conseguenza, il numero degli iscritti”.

“Uno spettacolo unico questa seconda edizione della “Beach Waterpolo League” – ha affermato Alessandra Feudi, Assessore allo sport e al turismo del comune di Terracina. A nome di tutta l’amministrazione posso affermare che siamo orgogliosi di avere ospitato, nel nostro comune, questa manifestazione che non è stata solo un torneo di pallanuoto, ma un grande evento, anche turistico, vista l’affluenza di bagnanti che ha assistito a tutte le partite che si sono disputate nelle splendide acque delle Rive di Traiano. Ringrazio gli organizzatori per la promozione e l’organizzazione della manifestazione che, ne siamo certi, crescerà ancora di più nei numeri e nelle presenze già dal prossimo anno”.

Promotore della Beach Waterpolo League anche Asc Sport, Comitato provinciale di Latina. “Sono entusiasta di aver patrocinato, per la seconda volta, questo evento che personalmente reputo strepitoso e sono convinto che negli anni a venire crescerà sempre di più – afferma il Presidente di Asc Sport, l’avv. Gianluca Marchionne. Un grazie va sicuramente ad Alessandro Mele e a Giorgio de Bonis per avermi coinvolto nell’organizzazione e, naturalmente, al comune di Terracina e a Rive di Traiano per esserci sempre e per essere sempre pronti a patrocinare e sponsorizzare eventi sportivi come questo”.

La Beach Waterpolo League ha raccolto intorno a se numerosi sponsor tra Sinergica, Decathlon e Turan.