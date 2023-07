Addio Maria Teresa Cerocchi, cofondatrice del Campus di Musica

LATINA – Se n’è andata nel giorno del compleanno di Goffredo Petrassi, Maria Teresa Censi Cerocchi, cofondatrice e colonna dell’associazione culturale Campus di Musica, oggi Fondazione riconosciuta a livello internazionale. Semplicemente non si è svegliata dal sonno, nella sua casa di Latina, dopo alcuni giorni di una febbre che preoccupava i familiari.

Così ha salutato questo mondo all’età di 94 anni, una vita lunga e piena, cominciata a Sezze dove era nata e vissuta, restando sempre al fianco del marito Riccardo Cerocchi che l’ha considerata anche fidata amica e l’ha preceduta di alcuni anni. L’ultima volta che ho avuto modo di vedere Maria Teresa Cerocchi era curva, ma lucida e con l’immancabile sigaretta fumante tra le dita.

“Il concerto del flautista Mario Caroli stasera al Castello Caetani non sarà annullato. La signora Cerocchi non avrebbe voluto”, dicono dalla Fondazione che nel giorno dell’ anniversario della nascita del grande compositore del ‘900 aveva deciso, condividendo proprio con lei l’idea, di dedicargli un omaggio, a lui che per molti anni era stato presidente onorario del Campus, legato da un’amicizia personale ai Cerocchi.

Relazioni profonde, non formali, costruite grazie anche a quella semplice, empatica capacità di Maria Teresa di essere sempre sé stessa, la donna pronta a mettersi alla guida di un’auto e andare ad accogliere alla stazione gli artisti che da tutto il mondo arrivavano a Sermoneta per il Festival Pontino di Musica. Non la considerava certo una diminutio, semplicemente il suo ruolo da front-women. Riccardo delegava volentieri a lei questa fase per dedicarsi, con gli instancabili collaboratori, all’architettura della manifestazione dopo averne condiviso con lei lo spirito. Era convinto che il compito affidato alla moglie non fosse residuale, ma l’essenza stessa di quello che con il Campus negli anni si è costruito e che ha reso questa realtà, nata in una Latina deserta, un’unicità global-local.

Da brava mamma, di Paola, Antonietta, Elisa e Roberto, sapeva che “nutrire” è importante e si preoccupava ugualmente della mente, dell’animo e del corpo, assicurandosi durante il Festival che tutti i musicisti e gli allievi dei Corsi di Perfezionamento al Castello avessero cibo genuino e quell’accoglienza calda, ma non invadente che sa ristorare all’arrivo e accompagnare durante la permanenza. Era punto di riferimento per tutti, sempre con la voce bassa (e la sigaretta), ma con il piglio della direttrice d’orchestra.

Il concerto di stasera sarà dedicato anche a lei che quest’anno, e con il grande caldo che affatica anche i più giovani, stava contando i giorni, sperando di accompagnare anche tutto un altro Festival Pontino, il 59°.

Ci sarà, invece, da lassù.