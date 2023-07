Addio Vincenzo D’Amico calciatore di Latina e bandiera della Lazio

LATINA – È morto Vincenzo D’Amico, il calciatore di Latina, campione d’Italia nel 1974 con la Lazio, squadra alla quale è rimasto sempre legato con il cuore.Aveva annunciato di essere malato pochi mesi fa e ci ha lasciati a 68 anni anni. “Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando” aveva scritto su Facebook. Poi più nulla fino alla notizia peggiore arrivata dal Policlinico Gemelli di Roma dove si è spento oggi.

La sua scomparsa addolora la comunità biancoceleste e il mondo del calcio, ma soprattutto priva di Latina di un personaggio amatissimo. Vissuto in Via Monti, aveva tirato i primi calci al pallone all’Oratorio San Marco, ma poi il talento lo aveva fatto scalare rapidamente le posizioni fino al 1971 quando aveva cominciato a giocare in serie A. Nella stagione ’73-’74 lo scudetto che lo aveva consacrato.

Lo ha ricordato in un post, l’ex sindaco di Latina Damiano Coletta, definendolo “altra magnifica espressione della terra pontina. Cresciuto nel COS di Latina è divenuto prestissimo un fuoriclasse di cui siamo stati tutti orgogliosi per la sua carriera calcistica nella Lazio dello scudetto vinto a soli 19 anni”, ” un uomo genuino, spontaneo e generoso”. “Con grande dignità ha affrontato l’ultima partita contro la sua malattia, abbiamo tifato per lui con discrezione e rispetto. Resterà nel cuore di tutti noi. Ciao Vincenzo e grazie di tutto”.

“Il presidente Claudio Lotito e tutta la S.S. Lazio apprendono con estremo dolore e profonda commozione la notizia della scomparsa di Vincenzo D’Amico, protagonista indiscusso dello Scudetto 1973/74” scrive la Lazio in una nota sul proprio sito ufficiale. “Leggenda biancoceleste e coraggioso capitano nei momenti difficili della Società, Vincenzino, come tanti lo hanno sempre continuato a chiamare, ha fatto innamorare i tifosi di diverse generazioni con le sue magie in campo e il suo infinito attaccamento alla maglia”. “D’Amico ha giocato nella Lazio dal 1971 al 1980 e, dopo un anno al Torino, dal 1981 al 1986: mai ha fatto mancare passione, impegno e dedizione ai colori biancocelesti. Il presidente Lotito, a nome di tutto il Club, rivolge alla sua famiglia e ai suoi cari le più sincere condoglianze. Non ti dimenticheremo mai, Vincenzo!”.

“In questo momento di grande dolore, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si stringe ai familiari di Vincenzo D’Amico, in particolare al figlio Matteo che da diversi anni lavora in FIGC – dichiara il Presidente Gabriele Gravina -. Persona schietta, appassionata e leale, Vincenzino ha rappresentato una delle icone piu’ belle e positive del nostro mondo. Ha legato la sua carriera alla Lazio, diventandone con merito e orgoglio una vera e propria bandiera, ma e’ stato apprezzato ovunque per le sue doti tecniche e umane”.