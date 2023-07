Al Centro Olimpico di Formia, una sezione della biblioteca dedicata alle opere di Invictus

FORMIA – Il presidente del Coni Giovanni Malagò inaugurerà il 10 luglio insieme a Davide Tizzano la sezione della biblioteca del CPO di Formia dedicata alle opere del Premio Letterario Sportivo Invictus. L’appuntamento lunedì, alle 9.30, presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI, di cui è direttore il bicampione olimpico Davide Tizzano, che è anche presidente di giuria del Premio Invictus, l’iniziativa della casa editrice Lab DFG.

“E’ il filo conduttore che lega le storie di sport e di vita narrate nelle pagine Lab DFG e questa realtà dove immensi atleti e Nazionali, a partire dall’atletica leggera, hanno scritto la storia delle rispettive discipline, trionfando ovunque fino alle Olimpiadi – dicono dalla casa editrice che promuove il premio di letteratura sportiva – Un’immersione completa tra manuali, saggi, riviste, regolamenti, articoli di stampa memorabili, che parlano di sport a tutto tondo, dalla medicina sportiva agli allenamenti, le tecniche, i profili di grandi campioni”.

La storia del Premio Letterario Sportivo Invictus viene così raccontata attraverso gli autori e le opere delle tre edizioni a partire dal 2020 e la manifestazione entra di diritto in uno dei templi sacri dello sport italiano, segnando un altro passo importante nello story telling sportivo.

Un anticipo importante in un’estate che porterà al 7 settembre alla cerimonia conclusiva e la premiazione tra i cinque finalisti del quarto Premio Sportivo Letterario Invictus e i dieci finalisti del Premio Extra Invictus. Appuntamento alle 18 nella corte di Palazzo Caetani a Cisterna di Latina quando si conoscerà il vincitore tra: Un gioco da ragazzi, di Bruno Conti con Giammarco Menga (Rizzoli), Pantani per sempre, di Davide De Zan (Libreria Pienogiorno), Una squadra, di Domenico Procacci (Fandango Libri), Entra in gioco con la testa, di Nicoletta Romanazzi (Longanesi), Vittorio Pozzo – Il padre del calcio italiano, di Dario Ronzulli (Minerva)

Il Premio Letterario Sportivo Invictus è organizzato dalla casa editrice Lab DFG, patrocinato dal Comune di Cisterna di Latina, Roma Capitale, Regione Lazio e Fondazione Roffredo Caetani, Associazione Italiana Editori. Due nuovi partner, l’Istituto per il Credito Sportivo e la Banca Popolare del Lazio – Blu Banca.