Approvato l’Albo dei centri estivi per minori a Latina

LATINA – Con determina dirigenziale del responsabile del servizio comunale Pubblica istruzione, pubblicata oggi all’albo pretorio dell’ente, è stato approvato l’Albo dei centri estivi per minori – stagione 2023.

Di concerto con gli assessorati competenti, il servizio comunale diretto dal dottor Marco Turriziani, ha ravvisato l’opportunità, come avvenuto lo scorso anno, di potenziare i centri estivi anche tramite convenzioni con enti privati, enti del terzo settore, imprese sociali e offrire un servizio gratuito all’utenza segnalata dai Servizi sociali al fine di garantire, nel limite delle risorse stanziate, un’opportunità educativa e di socializzazione.

“I fondi stanziati – ha affermato l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone – sono indispensabili per aiutare soprattutto le famiglie che lavorano e che con la chiusura delle scuole devono pagare i centri estivi. Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei centri estivi, verrà approvato un apposito avviso pubblico in base al quale le famiglie potranno presentare la richiesta tramite il Portale www.apservice.it e sarà erogato, per ciascun figlio, un contributo alla spesa sostenuta per la frequenza dei centri estivi iscritti all’albo comunale

secondo la percentuale prevista per ciascuna fascia Isee”.