Aprilia, il quartiere Toscanini come Scampia: telecamere, grate e ostacoli per “proteggere” lo spaccio

APRILIA – Era diventata una sorta di Scampìa la zona compresa tra Via Parigi, Via Inghilterra, Via Francia e Piazza della Comunità Europea nel quartiere Toscanini ad Aprilia dove è scattato questa mattina il blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Latina, con il Reparto Territoriale di Aprilia, i cinofili, la collaborazione della squadra Mobile della Questura di Latina, il commissariato di Cisterna, i vigili del fuoco e la polizia locale. A sorvegliare le operazioni dall’alto “Fiamma”, l’elicottero dell’Arma.

“E’ la risposta che i cittadini aspettavano da noi, in un quartiere dove vivono moltissime famiglie che cercano di andare avanti onestamente private della loro tranquillità oltre che della possibilità di vivere e godere degli spazi comuni”, ha detto il comandante del Reparto Territoriale di Aprilia, il tenente colonnello Paolo Guida.

Oltre 60 uomini con i cani antidroga, hanno letteralmente circondato l’area e smantellato due diverse piazze di spaccio che convivevano da tempo grazie ad una serie di sistemi di “protezione” anche fisici: videocamere sofisticate puntate sugli accessi stradali e sul pianerottolo degli appartamenti trasformati in centrali di cottura, confezionamento e spaccio e della droga, cocaina in particolare. Ma anche barriere, grate, cancelli, porte blindate per rendere difficile l’accesso delle forze dell’ordine.

E’ scattato l’arresto per un italiano di 45 anni nella cui abitazione sono state trovate dosi di cocaina, materiale per il confezionamento, soldi contanti e la contabilità dell’attività di spaccio. Per accedere all’appartamento sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con i sistemi per il taglio dei metalli, e i militari hanno dovuto superare due cancellate e una porta blindata coperta da una grata.

“Un lavoro di sinergia fatto anche con le altre forze dell’ordine. Volevamo dare un segnale di controllo che non vuole essere un evento eccezionale, ma è il seguito del dialogo con i cittadini che ci chiedono supporto”, aggiunge il comandante Guida.

Nel corso dell’ attività sono state controllate oltre 150 persone, sequestrato 1 chilo di stupefacente tra hashish e cocaina. Emerse nuove situazioni di occupazione abusiva di appartamenti di edilizia popolare.