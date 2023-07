Attivato a Itri il presidio antincendio della protezione civile

LATINA – E’ partito anche quest’anno il presidio antincendio presso il Comune di Itri AIB organizzato dall’Agenzia Regionale della Protezione Civile. Da oggi, giovedì 20 luglio, sarà attivo per tutta l’estate il servizio per la prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi. Il Presidio ha la sua sede a Itri presso il Plesso Scolastico dove farà base, per tutta la durata del servizio, il personale della Protezione Civile. Il via libera è arrivato dal dirigente dell’Area Regionale della Protezione Civile dott. Carlo Costantini.

“Visti gli ottimi risultati raggiunti nella scorsa estate, e tenuto conto anche dell’eccezionale ondata di calore che sta caratterizzando questa stagione, sono particolarmente lieto che anche quest’anno si sia riusciti a far partire questo presidio. Ringrazio la Protezione Civile e la Regione Lazio per il supporto”, commenta il Sindaco di Itri Giovanni Agresti ha commentato l’apertura del Presidio che sarà garantito sino al 31 agosto.