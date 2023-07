Blitz dei Carabinieri nel quartiere Toscanini ad Aprilia, smantellata la piazza di spaccio

APRILIA – Da questa mattina all’alba è in corso un blitz dei Carabinieri nel quartiere Toscanini ad Aprilia. Sul posto stanno operando gli uomini del reparto territoriale diretti dal comandante Paolo Guida: “Abbiamo smantellato un gruppo che gestiva la piazza di spaccio nella zona. Avevano occupato due appartamenti e tramite l’istallazione di diversi cancelli, grate, telecamere e coperture abusive che impedivano di guardare all’interno, avevano creato un sistema per non essere sorpresi dalle forze dell’ordine – spiega il comandante – Avevano anche chiuso balconi e terrazze condominiali per mettere in atto le loro condotte illecite. La comunità del quartiere questa mattina all’alba quando è iniziato il blitz ci ha fortemente ringraziato per l’operazione”, spiega ancora il comandante. Due persone sono state fermate e lo stupefacente trovato all’interno dei due appartamenti è stato sequestrato. Si tratta di un certo quantitativo di droga di diverso tipo insieme al materiale per il confezionamento delle dosi. Ora è stato allertato dai Carabinieri anche il Comune di Aprilia affinchè proceda alla bonifica amministrativa dell’area.