Bob Sinclair si farà: sulla terrazza del Fogliano e a Capoportiere

LATINA – L’hotel Fogliano conferma il concerto con il dj francese Bob Sinclcair che si terrà al Lido di Latina la sera di venerdì 4 agosto. Dopo che il Parco Nazionale del Circeo ha espresso la propria contrarietà all’allestimento del palco sulla spiaggia, in un’area che ricade nel Parco Nazionale del Circeo, la serata si terrà sulla terrazza dell’albergo con un’estensione a piazzale Loffredo a Capoportiere.

“Un lavoro in corso da diversi mesi, con una macchina organizzativa complessa, attivata per consentire lo svolgimento dell’evento in maniera sicura e con la massima possibilità da parte degli spettatori di poter godere al meglio di uno spettacolo straordinario”, dicono in una nota dall’organizzazione.

Bob Sinclar, dj e producer musicale di origini francesi, nel corso della sua carriera ha raggiunto fama internazionale, firmando diverse canzoni di successo, tra cui: World, Hold on, Love Generation, Far l’amore, Sound of freedom, We could be dancing, Rock this Party, Rock the party e Burning. Sono nove i dischi da lui realizzati, più un best of. Il primo album in studio

risale al 1998 e si intitola Paradise. Il singolo più recente dell’artista è Borderline (feat. Nyv) del 2022.