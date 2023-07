Brucia la collina di Gaeta, in azione vigili del fuoco e protezione civile

GAETA – Va avanti da oltre 12 ore l’incendio di vampato nel pomeriggio di ieri nella zona delle Vignole a Gaeta. E’ il primo devastante rogo della stagione sulle colline aurunche che guardano il mare. Le foto, impressionanti, da ieri pomeriggio hanno cominciato a diffondersi sui social.

Per domare il rogo i vigili del fuoco del Distaccamento di Gaeta del Comando provinciale di Latina hanno messo in campo un dispositivo importante di uomini e mezzi e fino a quando è stato possibile ha operato anche un mezzo aereo dei vigili del fuoco. Il lavoro è poi proseguito con le squadre a terra coadiuvate dalla Protezione Civile La Fenice di Gaeta. Questa mattina con la luce sono tornati in azione anche i canadair.