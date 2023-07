“Buche” di Cisterna, firmata la Convenzione con Polizza fidejussoria per 3 milioni e 905 mila euro

CISTERNA – Atti concreti per le cosiddette “Buche” di Cisterna. Oggi pomeriggio è stata firmata la Convenzione tra il Comune di Cisterna e la GiSi Immobiliare srl che per la prima volta, dopo 20 anni, mette nero su bianco il cronoprogramma reale degli interventi da realizzare.

Contestualmente è stata presentata la Polizza fidejussoria di Assicurazioni Generali per un valore di 3 milioni e 905 mila euro, che garantisce l’Ente comunale in caso di inadempienza da parte del privato nella realizzazione dell’intervento pubblico.

Così, da cronoprogramma sottoscritto, entro il 4 settembre 2023 la società immobiliare dovrà presentare il progetto esecutivo dell’intervento sulla parte pubblica, l’intervento B.

Questo intervento ricostruirà il vecchio percorso d’ingresso da Palazzo Caetani al Palazzo dei Servizi e andrà a coprire l’attuale “Buca” davanti al palazzo comunale con un’area adibita a spazio arredato, aree pavimentate e a verde, al di sotto del quale sorgerà la Sala Polivalente con accesso dallo spazio antistante la Biblioteca e due piani di parcheggio pubblico.

L’inizio dei lavori è fissato entro massimo 4 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Ente comunale che rilascerà il permesso a costruire.

La Convenzione prevede che i lavori sulla parte privata, l’intervento A sull’area dell’ex Consorzio Agrario e dell’ex Cinema Luiselli, saranno subordinati all’inizio dei lavori dell’intervento pubblico e che l’agibilità sarà certificata solo quando l’intervento sulla parte pubblica avrà, a sua volta, ottenuto il collaudo.

La fine dei lavori sull’intervento pubblico è stabilita entro e non oltre i 2 anni dall’inizio degli stessi.

«Dopo quasi 20 anni, abbiamo finalmente chiuso l’iter procedurale delle cosiddette “Buche” di Cisterna – hanno dichiarato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessore ai lavori pubblici, urbanistica e decoro urbano Andrea Santilli –. La Convenzione firmata stabilisce per la prima volta il programma reale degli interventi, con la garanzia della Polizza fidejussoria per 3 milioni e 905 mila euro. Abbiamo voluto che l’intervento sulla parte pubblica e quello sulla parte privata fossero interconnessi, a garanzia della nostra comunità. Nonostante il lavoro a testa bassa fatto sin dal giorno del nostro insediamento, non celebriamo questo momento: abbiamo scelto invece di organizzare una conferenza pubblica prima dell’inizio dei lavori per la “Buca” del parcheggio antistante il palazzo comunale. Negli anni, troppo clamore è stato suscitato senza atti e fatti concreti: noi seguiamo un’altra strada».

«Dobbiamo infine sottolineare – hanno concluso il sindaco Valentino Mantini e l’assessore all’urbanistica, lavori pubblici e decoro urbano Andrea Santilli – che la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2022 per la riqualificazione dell’area ex Cinema Luiselli, Consorzio Agrario e spazio antistante la sede comunale è la prima variante urbanistica al Programma Integrato di Intervento da parte della Regione Lazio per la nostra città».

La Convenzione è stata sottoscritta dal dirigente del Settore 3 del Comune di Cisterna Arch. Luca De Vincenti e dall’amministratore unico della GiSi Immobiliare srl Settimio Chiarucci, presso il Palazzo dei Servizi di via Zanella alla presenza del notaio Giuseppe Coppola.