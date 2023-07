Canto, la vocal coach di Amici a Latina

LATINA – La vocal coach di Amici Antonella Misiti ha tenuto l’8 luglio una Masterclass a Latina presso il Centro di Formazione Vocale e musicale NUDAVOCE diretto da Elisa Rossi, insegnante di canto ed esperta nel Metodo Propriocettivo Elastico PROEL. Un evento che ha dato il via ad una serie di iniziative, tutte gratuite per gli allievi e soci NUDAVOCE: “Sono rivolte al mondo della vocalità artistica e tenute da docenti e professionisti di rilievo, che proporranno esperienze mirate all’esplorazione e potenziamento della propria voce e del proprio corpo-strumento; un fil rouge di eventi tutto dedicato alla voce, alle sue trame e al suo corpo, a quella luce che l’anima e la rende unica per ciascuno di noi”, spiega Elisa Rossi.

“Con la collaborazione e il progetto didattico VOICE COLOR PALETTE di Raffella Misiti – aggiunge Elisa Rossi – NUDAVOCE ha inaugurato anche la nuova sede della scuola di canto, con uno studio attrezzato e a misura di voce, primo e unico centro di formazione musicale sul territorio pontino dedicato interamente al mondo della vocalità e specializzato nel Metodo Propriocettivo Elastico – PROEL”.

Il corso è aperto a Cantanti e Attori, e a tutti coloro che amano o lavorano nel mondo della voce. Per Info e iscrizioni https://www.centroformazionenudavoce.it/