Carabine, fucili e munizioni illegali: arrestato un uomo di Priverno

PRIVERNO – Cinque tra carabine e fucili a funzionamento semiautomatico e oltre 350 munizioni sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina nell’ambito di controlli specifici sulle armi.

L’intervento è stato eseguito dai Finanzieri della Compagnia di Terracina nel corso di una indagine che ha portato a due perquisizioni, una domiciliare e l’altra in un’azienda agricola. Carabine e fucili erano nella disponibilità di un uomo di Priverno che li conservava nascosti in un fusto di plastica. Tutto il materiale è risultato di provenienza illecita e l’uomo è stato arrestato.

“L’intervento conferma, ancora una volta, l’impegno profuso quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini, in virtù del potenziale pericolo rappresentato dalla manipolazione impropria di materiale esplodente e dalla detenzione di armi di illecita provenienza, spesso destinate al crimine organizzato o comunque utilizzate per attività delittuose”, si legge in una nota delle Fiamme Gialle.