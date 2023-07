Cittadella giudiziaria, la sindaca Celentano incontra il segretario Durigon

LATINA – Il sindaco di Latina Matilde Celentano, oggi in Comune, ha ricevuto la visita istituzionale del segretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, il senatore Claudio Durigon. Durante l’incontro sono stati affrontati temi che riguardano il territorio pontino, dalla realizzazione del nuovo ospedale a Borgo Piave alle opere complementari della Roma-Latina. Tra gli argomenti trattati anche quello del cantiere della cittadella giudiziaria di Latina, fermo ormai da anni. “Con il Sottosegretario – ha affermato il Sindaco, a margine dell’incontro – abbiamo convenuto di fissare al più breve un incontro con l’Inail, al fine di verificare la possibilità di attingere alle risorse messe a disposizione dell’Istituto, come è successo per altre cittadelle giudiziarie in diverse città d’Italia, per poter completare definitivamente i lavori”.

“Sono molto soddisfatta dell’incontro avuto oggi con il sottosegretario Durigon – ha aggiunto il sindaco – Oltre ad essere una autorevole figura istituzionale, che rappresenta lo Stato, il senatore Durigon, della Lega, è un nostro concittadino che vuole, al pari della nostra amministrazione, risolvere i problemi del territorio pontino. Con lui abbiamo una figura importante in grado di rafforzare quella filiera di governo che ci aiuterà a rilanciare la città di Latina e l’intera provincia”.