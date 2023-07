Drammatico fuoristrada sulla Pontina a Latina, muore un 26enne

APRILIA – Drammatico incidente stradale nella notte sulla Pontina dove ha perso la vita un ragazzo di 26 anni residente a Borgo Montello. Il giovane che secondo quanto si apprende percorreva l’arteria intorno alle 2,30 di questa mattina, giunto al km 75,650, nel comune di Latina, ha perso il controllo della Smart che guidava urtando il ciglio dello spartitraffico centrale e finendo per decollare sullo stesso. L’auto secondo la ricostruzione della polizia stradale intervenuta sul posto, è poi ricaduta al centro della carreggiata prima di ribaltarsi più volte e terminare la sua corsa nello sterrato. L’impatto è stato violento, fatale per il conducente che non indossava la cintura di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118, ma per S.D. M. non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi ha operato la Polizia Stradale di Aprilia.