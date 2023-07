Eccesso di velocità e incidenti: sulle strade della provincia di Latina si passa ai tutor

LATINA – Non più soltanto gli autovelox in punti classificati come pericolosi, ma tutor a sorvegliare interi tratti ad alto rischio di incidenti . Cambierà il sistema di rilevamento dell’eccesso di velocità sulle arterie della provincia di Latina, a cominciare dalla Flacca. La Prefettura in collaborazione con la Polizia Stradale e i comuni pontini ha attivato infatti la revisione del decreto del 2007 (del Prefetto della Provincia di Latina n. 25427) per ridisegnare, anche alla luce dei nuovi dati sull’incidentalità e sui flussi di traffico, la mappa delle strade più pericolose e adeguare alle nuove condizioni il sistema dei controlli.

“Il decreto andava rivisto – spiega il prefetto Falco – è molto datato e le arterie sono sempre le stesse, con le stesse criticità. Il nuovo decreto avrà una nuova filosofia condivisa con i sindaci: preferire ove possibile il tutor e quindi il rilevamento della velocità media come reale fotografia del tratto pericoloso, senza impedire il rilevamento con postazione fissa e autovelox. Un modo per sanare anche l’eterna polemica con i comuni accusati di voler fare cassa a spese degli automobilisti”. Si comincia dal Sud Pontino, il primo tutor entrerà in funzione sulla Piana di Sant’Agostino, l’unico tratto di rettilineo tra le gallerie che “tira” gli automobilisti a premere sull’acceleratore a sorpassare anche di fronte ai numerosi attraversamenti pedonali per raggiungere la spiaggia. E si sta valutando se applicarlo sulla Monti Lepini e sulla Frosinone – Mare. “Questo decreto – aggiunge il Prefetto – che seleziona i tratti ad alta incidentalità si rinnoverà non appena alcuni indici che stiamo elaborando insieme, ci daranno un alert e noi ci terremo pronti, con i sindaci e gli enti proprietari delle strade per intervenire”.

Accade in un periodo di forte recrudescenza degli incidenti stradali, anche con esito mortale, spesso dovuti ad alta velocità e a comportamenti imprudenti e mentre ci si prepara all’entrata in vigore del nuovo codice della strada. E mentre uno sforzo parallelo viene realizzato con il potenziamento estivo del personale della polizia stradale in servizio.

Sulla Flacca, tra Terracina e Formia, pattuglie aggiuntive in moto; un posto di polizia presso la Scuola di Nettuno, baricentrica per la sorveglianza sul litorale romano e pontino. “Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti possibili, ma è anche un discorso di cultura e c’è bisogno della collaborazione di tutti gli utenti della strada: prestare attenzione, rispettare i limiti, non distrarsi alla guida. Nei prossimi cinque anni il Dipartimento della pubblica sicurezza ha pianificato un rinforzo della pianta organica. Con l’arrivo del commissariato ad Aprilia annunciato dal Ministro – spiega il comandante provinciale Gianluca Porroni – sono in progetto 157 unità entro il 2027″.