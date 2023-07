Esodo estivo, primo fine settimana con bollino rosso sulla 148 Pontina

LATINA – Bollino rosso sulla Pontina a partire dal pomeriggio di oggi (venerdì) e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio. Con le grandi partenze nel primo fine settimana di esodo estivo in provincia di Latina in particolare, saranno interessate da flussi di traffico intensi le strade statali che conducono alle principali località turistiche balneari o montuose. Oltre alla SS148 Pontina , la SS 7 Appia, SS 156 Monte Lepini, SS 699 Abazia di Fossanova. In genere nel Lazio sorvegliate speciali Aurelia, Salaria, e Grande Raccordo Anulare.

“Sempre con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti – sottolineano dall’Anas che ha la competenza sulle statali – si stanno riducendo dove possibile, cantieri presenti sulla rete stradale”.

Sull’intero territorio nazionale è inoltre in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti (con massa superiore a 7,5 tonnellate) dalle 16.00 alle 22.00 di oggi, venerdì 28 luglio, sabato 29 dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 30 luglio dalle 7.00 alle 22.00.