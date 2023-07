Evergreen, il vicesindaco Carnevale: “I lavori Upper non potevano essere rinviati”

LATINA – Non si placano a Latina le polemiche sull’Evergreen, l’area di Via Roccagorga destinata a diventare un parco produttivo di soluzioni basate sulla natura nell’ambito del progetto europeo Upper. A difendere la scelta di averlo chiuso in estate, è il vicesindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici: “Entro il 31 agosto 2023 le opere del progetto vanno rendicontate, per non perdere il finanziamento. E siamo già in ritardo. Dunque, i lavori non potevano essere posticipati a fine agosto, come richiesto dal comitato spontaneo costituitosi attorno a questa vicenda”. Il ritardo nei lavori secondo Carnevale dipende proprio dal fatto che l’area è stata riconsegnata fuori tempo. “Stiamo procedendo in ritardo – precisa l’assessore – perché in ritardo è stata consegnata l’area. I lavori dovevano iniziare a giugno e invece sono partiti il 10 luglio scorso. La chiusura del parco non poteva in alcun modo essere prorogata. Stiamo lavorando per rendere un servizio migliore alla comunità. I residenti del quartiere e i tutti i cittadini di Latina avranno presto un parco riqualificato, sicuro, fruibile”.

Per la cronaca, l’area verde diventerà un parco produttivo e spazio mutlifunzionale dedicato al benessere psico-fisico e alla socialità. Le soluzioni basate sulla natura sperimentate in questo parco saranno attività ludiche, sportive, sociali ed educative organizzate in collaborazione con le scuole e gli attori sociali del territorio. Includerà: una zona per la produzione delle specie vegetali con vivaio comunale aperto al pubblico; – aree multifunzionali per il benessere, la socialità e l’educazione basata sulla natura; un sito dimostrativo per la piantumazione di nuovi alberi per contrastare l’effetto isola di calore e l’inquinamento del suolo.