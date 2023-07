Falle nella rete idrica e consumi elevati: Acqualatina annuncia lavori

LATINA – Il nuovo bollettino sulle ondate di calore, segna per Latina il bollino rosso anche per domani giovedì 20 luglio, ma le temperature vanno abbassandosi e la massima passerà dai 35 di oggi ai 32 di domani mentre la massima percepita scenderà dai 38 di oggi ai 37 di domani.

Il gran caldo ha ha fatto salire i consumi di acqua, una situazione che, unita alle perdite della rete, sta accelerando lo svuotamento dei serbatoi. Per questa ragione Acqualatina ha annunciato per giovedì una riparazione su otto falle della nostra rete idrica con conseguente stop dalle 14,30 alle 2 di notte in cinque comuni: Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. La normalizzazione del servizio è prevista nelle prime ore della mattina del 21 luglio.

Per consentire agli utenti di fronteggiare la situazione sono state predisposte nuove autobotti come servizio sostitutivo presso i seguenti comuni:

Latina – Zona Piccarello: via don Torello nei pressi del “Palabowling”

Latina – Parcheggio Viale Mario Lauro Pietrosanti (alle spalle dell’ufficio Agenzia delle Entrate)

San Felice Circeo – Piazza Italo Gemini presso pineta

Si ricorda inoltre che saranno presenti le autobotti già programmate:

Latina – Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl)

Latina – Largo Cavalli (zona Q5)

Pontinia – Piazza Kennedy

San Felice Circeo – Piazza IV Ottobre (B.go Montenero)

San Felice Circeo – Via Sabaudia (presso piazzale commerciale)

Sabaudia – Piazza del Comune