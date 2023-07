Festa della Mietitura di Chiesuola, undici giorni tra tradizioni, giochi e musica

LATINA – Tutto pronto per la settima edizione della Festa della Mietitura di Chiesuola. Domani, alle ore 18.45, si terrà la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità locali, con la parata dei trattori d’epoca, del gruppo delle Majorettes Blue Twirling Città di Latina e della Banda Musicale di Latina “A. Ponchielli”, e prenderà avvio il cartellone di appuntamenti che andrà avanti fino al 17 luglio. “Saranno undici giorni intensi e ricchi di attività per adulti e bambini, che si trasformeranno in un entusiasmante percorso di tutela e promozione delle origini e delle tradizioni agricole del territorio, riportando al centro il senso di comunità e lo spirito di partecipazione – dicono gli organizzatori – di condivisione, di svago e convivialità, ma anche di inclusione sociale, memoria storica, cura e rispetto dei luoghi”.

Ogni giorno, a partire dalle ore 18.00, si potranno ammirare i talenti delle scuole di danza e delle associazioni sportive del territorio, assistere a dibattiti e presentazioni di libri e autori locali, a spettacoli di cabaret, a performance canore e folcloristiche e a rievocazioni storiche. Si potrà testare la propria bravura in giochi come il burraco, la briscola e il biliardino partecipando ai tornei organizzati, e quando arriva la sera scatenarsi in pista con le migliori orchestre spettacolo o, nell’area pub, con le tribute band del territorio. E per tutti i bambini ci sono ludoteca, laboratori ludico-

didattici e la baby dance. Immancabile, infine, la gastronomia con cucina espressa e l’angolo pub/cocktail bar.

“Questa settima edizione ci rende orgogliosi del percorso che abbiamo intrapreso e ci spinge a proseguire nel nostro lavoro di tutela delle origini e della vocazione agricola del territorio. Ma se siamo arrivati fin qui è grazie soprattutto ai tanti visitatori che ogni anno partecipano alla festa e ne condividono gli obiettivi. Perché alla base di tutto c’è il sentimento di comunità che ci unisce e sprona ad andare avanti, con senso di inclusione e voglia di far crescere sempre più quella che per noi cittadini di Chiesuola rappresenta una importante occasione di coesione sociale. Vi aspettiamo numerosi!”, il commento dall’Associazione culturale Chiesuola, che promuove l’iniziativa.

Tra gli appuntamenti:

– il convegno “L’agricoltura del futuro, tra sostenibilità e innovazione”, in programma il 10 luglio alle ore 18.30, promosso in collaborazione con Confagricoltura Latina;

– la rievocazione storica della trebbiatura del grano con mezzi e tecniche dell’epoca, prevista per il 15 luglio dalle ore 18.30 e la processione notturna con i trattori d’epoca, sempre il 15

luglio ma alle ore 19.30;

– la serata di beneficenza del 19 luglio che vedrà protagonista l’Aps “Per Sempre Gianfranco Alessandrini”, che si occupa di assistere, affiancare e sostenere le famiglie dei malati di

leucemia e soprattutto di raccogliere fondi in favore della ricerca.

– le serate di cabaret con Alessandro Serra (10 luglio), Oscar Biglia (12 luglio) e Martufello (17 luglio);

– l’esibizione degli Sbandieratori Leone Rampante di Cori del 15luglio e del coro gospel Big Soul Mama del 17 luglio (entrambe alle ore 20.00);

– la rassegna “L’Angolo del libro. Incontri con l’autore alla Festa della Mietitura”, in programma ogni sera alle ore 20.15;

– la due giorni di avvicinamento al motociclismo, con prova gratuita di minicross, promossa per il 12 e 13 luglio, dalle ore 17 alle ore 20, in collaborazione con MX School.

Tra le novità di quest’anno, la prima edizione del Chiesuola Summer Fest, la rassegna dedicata alle migliori tribute band di Latina e provincia: dal rock al pop al cantautorato italiano, con una incursione nella canzone classica e popolare napoletana, ogni sera a partire dalle ore 21.00 una band diversa.

La settima edizione della Festa della Mietitura è organizzata dall’Associazione Culturale Chiesuola con il patrocinio di: Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina e Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.