Formia, gli buca la ruota, poi prende il borsello e bancomat

FORMIA – Un vecchio sistema, che funziona sempre, quello di bucare la gomma della macchina di un malcapitato per derubarlo non appena si mette all’opera per ripararla. Ma stavolta il ladro, un 36enne della provincia di Napoli, è stato identificato dai carabinieri e denunciato per furto aggravato e indebito utilizzo della carta di credito.

I fatti sono avvenuti l’ 8 febbraio scorso quando nel parcheggio di un noto supermercato di Formia, un 60 enne di Caserta ha trovato la propria auto con la gomma completamente a terra e si è rimboccato le maniche. E’ stato a quel punto che il giovane campano è entrato in azione e approfittando della distrazione dell’automobilista intento a cambiare la ruota, ha preso il borsello lasciato sul sedile della macchina e si è dileguato. Poi ha raggiunto uno sportello Atm e ha anche tentato di prelevare contanti con il bancomat appena rubato. Quando la vittima si è accorta dell’accaduto ha denunciato tutto ai carabinieri che sono riusciti a risalire al colpevole.