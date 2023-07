Grave incidente nel porto di Ponza, tecnico e armatore ustionati

PONZA – Grave incidente questa mattina (lunedì 17 luglio) nel porto di Ponza dove due persone a bordo di un motopeschereccio sono rimaste ustionate. Per cause in corso di accertamento da parte della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri intervenuti, al momento dell’incendio sull’imbarcazione si trovava un tecnico impegnato nelle operazioni di manutenzione di una cella frigorifera. L’uomo era nel pozzetto e nelle vicinanze si trovava il comandante dell’imbarcazione quando, improvvisamente, forse per una perdita di gas dall’impianto refrigerante utilizzato per abbattere il pesce, si è sviluppato un incendio. Si tratta naturalmente solo di una primissima ipotesi in attesa di trovare riscontro.

Il tecnico e l’armatore del peschereccio della flotta locale hanno riportato ustioni e sono stati elitrasportarti al Sant’Eugenio di Roma da un elicottero dell’Ares 118. Sul posto per i primi soccorsi anche l’ambulanza di stanza sull’isola.

E’ stata informata la Procura della Repubblica di Cassino, e le indagini sull’incidente sono state avviate dall’ Autorità Marittima e sono tuttora in corso. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle possibili cause o responsabilità dell’incidente.