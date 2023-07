Il gran finale del Festival Pontino di Musica è al Giardino di Ninfa

LATINA – Gran finale al 59° Festival Pontino di Musica che si sposta per i concerti conclusivi nella suggestiva cornice del Giardino di Ninfa, grazie alla collaborazione con la Fondazione Roffredo Caetani. I due appuntamenti si inseriscono nella cornice “Ninfa di sera”, iniziativa che vede l’apertura del Giardino per le visite al tramonto il venerdì, sabato e domenica (fino al 13 agosto) dalle ore 18 all’imbrunire.

Sabato 29 luglio (ore 21) in programma il recital di Andrea Lucchesini, da alcuni anni docente dei Corsi di perfezionamento a Sermoneta, fra i maggiori pianisti italiani che il pubblico ha imparato ad apprezzare per l’estrema cura del suono, la raffinatezza timbrica, la solidità formale delle sue esecuzioni e una naturale capacità comunicativa. Interprete curioso, ama spaziare con disinvoltura dal repertorio classico a quello contemporaneo, anche con l’esecuzione di musica di raro ascolto, come quella che propone a Ninfa con i due Improvvisi, n. 3 e 4, di Roffredo Caetani, compositore, collezionista, mecenate italiano e uomo di grande cultura, nonché ultimo duca di Sermoneta scomparso nel 1961, la cui produzione musicale è ancora per gran parte da scoprire e valorizzare. Figlioccio di Franz Liszt, che gli regalò un pianoforte ancora oggi conservato a Ninfa, Roffredo Caetani compose gli Improvvisi nei primi anni del Novecento, risentendo ancora dell’influsso romantico. Per questo la scelta di Lucchesini sarà quella di affiancare alla musica di Caetani quella di Fryderyk Chopin la cui produzione pianistica è fra le massime espressioni del romanticismo musicale. Del compositore polacco si ascolteranno i tre Notturni dell’op. 9, i 24 Preludi op. 28 e l’Andante spianato e grande polacca op. 22.

A I Giovani Filarmonici Pontini diretti per l’occasione da Alessandro Buccarella, spetta la chiusura del Festival domenica 30 luglio (ore 21). Il concerto conclude anche il laboratorio orchestrale dell’ensemble pontino curato per il Campus Internazionale di Musica di Latina da Alessandro Buccarella con la partecipazione di Giovanni Gnocchi, una collaborazione tra due associazioni di promozione musicale del territorio che ha messo al centro la formazione di giovani musicisti.

Formazione di nuovi talenti nata da un progetto sul territorio pontino nel 2000, ideato dalla violinista Stefania Cimino e da un gruppo di ragazzi selezionati dalle scuole a indirizzo musicale della Provincia di Latina, I Giovani Filarmonici Pontini propongono un programma del repertorio classico, con la Sinfonia in sol maggiore K 74 di Mozart, la decima del salisburghese, scritta a soli sedici anni nel 1770 durante il suo primo soggiorno in Italia, forse originariamente pensata come Ouverture dell’opera Mitridate, e la Prima Sinfonia in re maggiore del ceco Georg Benda, compositore all’epoca piuttosto noto, la cui musica influenzò molto la formazione del giovane Mozart. Apertura di programma con il Concerto per violoncello e orchestra Hob. VIIb:2 di Franz Joseph Haydn, solista Giovanni Gnocchi, che il pubblico del Festival Pontino ha già potuto apprezzare pochi giorni fa nel concerto dedicato alle Suites per violoncello solo di Bach. Scritto per il primo violoncello – il boemo Antonin Kraft – dell’orchestra di corte del principe Nicola Esterhàzy che Haydn diresse per circa trent’anni, la composizione risale al 1783 e appartiene al periodo maturo del musicista austriaco giunto ai cinquant’anni, perfetto equilibrio fra rigore formale e libera fantasia per il violoncello cui sono affidate le parti più virtuosistiche.

Info: Ninfa di sera (dal 21 luglio al 13 agosto): per la full experience (che prevede visita al tramonto + concerto del Festival Pontino nelle date 29 e 30 luglio), prenotazione al 329-754 0544.

Biglietti:

concerto sabato 29 luglio: intero 25€, ridotto 20€, con visita al tramonto + 15,75€

concerto domenica 30 luglio: intero 15€; ridotto 10€, con visita al tramonto + 15,75€

Riduzioni per i possessori di Youth Card. Per poter assistere ai concerti del Festival Pontino è consigliata la prenotazione via WhatsApp al 329-7540544 oppure via email a biglietteria@campusmusica.it www.campusmusica.it