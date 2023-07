Il Latina riparte allenato da Di Donato con Esposito e Novelli

LATINA – Ha preso il via con il raduno, lunedì pomeriggio, allo stadio Francioni di Latina la nuova stagione del Latina Calcio 1932. La squadra (che andrà completata) sarà guidata per il terzo anno consecutivo da mister Daniele Di Donato, affiancato dall’ex capitano Andrea Esposito che si sta preparando al nuovo ruolo presso il centro federale di Coverciano e Alberto Novelli, ex del Nuovo Cos Latina. L’allenatore dei portieri è Paolo Foti, mentre il preparatore atletico scelto è Francesco Del Morgine.

In una conferenza stampa il presidente del Club Antonio Terracciano ha dato il via ufficialmente al terzo campionato del Latina Calcio 1932 in serie C: “La società è solida, praticamente non abbiamo debiti, investiremo, ma senza rischi”, ha detto durante il meeting con la stampa che si è tenuto nella sala Amodio dello stadio, aggiungendo che ogni anno, nei sette di sua presidenza è stato “aggiunto un tassello, ma sempre mantenendo l’equilibrio per non rischiare di mettere a repentaglio il club “. Seduti accanto il vice Pino D’Apuzzo e il nuovo direttore sportivo Matteo Patti che è stato presentato ufficialmente a due settimane dal suo ingresso.

La squadra si “scalderà” a Trigoria con la Roma già venerdì quando si terrà la prima amichevole, mentre in chiusura del ritiro estivo, il 13 agosto, riceverà nello stadio di Latina la Lazio di Sarri.

Intanto questa mattina il via agli allenamenti in doppia seduta, alle 10 e alle 17, alla ex Fulgorcavi.

STAFF DIRIGENZIALE

Presidente: Antonio Terracciano

Vice Presidente: Giuseppe D’Apuzzo

Chied Strategy Officer: Vincenzo Terracciano

Direttore Generale: Biagio Corrente

Segretario: Pasquale Ciccarelli

Responsabile marketing: Francesco Terracciano

Ufficio Stampa: Mauro Bruno.

Social Media Manager: Alessandro Palmigiani.

STAFF TECNICO

Allenatore: Daniele Di Donato.

Collaboratori Tecnici: Andrea Esposito, Alberto Novelli.

Allenatore dei portieri: Paolo Foti.

Preparatore Atletico: Francesco Del Morgine.

Team Manager: Alessandro Ursini

Fisioterapista: Giuseppe De Chiara.

Medico Responsabile: Agostino Tucciarone.

LISTA RADUNO AL 18 LUGLIO

ᴘᴏʀᴛɪᴇʀɪ

1- Matteo Cardinali

2- Mario Vona

ᴅɪꜰᴇɴꜱᴏʀɪ

1- Fabio Cortinovis

2- Anass Serbouti

3- Davide Redondi

4- Salvatore Gallo

5- Eros De Santis

6- Emanuel Ercolano

7- Yuri Limongelli

ᴄᴇɴᴛʀᴏᴄᴀᴍᴘɪꜱᴛɪ

1-Daniel Sannipoli

2-Andrea Cittadino

3-Christian Barberini

4-Alessio Riccardi

5-Lorenzo di Livio

6-Jacopo Longhi

7-Matteo Marafini

8-Simone Cantoni

ᴀᴛᴛᴀᴄᴄᴀɴᴛɪ

1-Francesco Margiotta

2-Ferdinando Mastroianni

3-Luca Fabrizi

4-Sulayman Jallow

5-Tommaso Nori

6-Simone Addessi

LISTA AMICHEVOLI (ALLENAMENTI CONGIUNTI) LATINA CALCIO 1932, PRE SEASON 23/24

21/07

As Roma vs Latina Calcio 1932

Trigoria, 10:30.

23/07

Latina Calcio 1932 A vs Latina Calcio 1932 B

Fulgorcavi, 17:30.

3/08

Latina Calcio 1932 vs FC Romana

Fulgorcavi, 18:00.

10/08

Latina Calcio 1932 vs Atletico Pontinia

Fulgorcavi, 18:00.

13/08

Latina Calcio 1932 vs SS Lazio

Stadio Francioni, (orario da definire).