Incendio al Goretti, danni ad un quadro elettrico del Ced

LATINA – Momenti di tensione questa mattina al piano -1 dell’ospedale di Latina per l’incendio che ha interessato un quadro elettrico del Ced. Ha funzionato il sistema di allarme dell’ospedale con la chiusura automatica delle porte e l’intervento immediato delle squadre interne.

Sul posto sono arrivati tre mezzi dei vigili del fuoco intervenuti con un’autoscala, un’autobotte e un pick-up e i carabinieri. L’emergenza è stata risolta nel giro di poco, ma è ancora presto per stimare i danni. In ospedale per verificare la situazione la direttrice generale della Asl, Silvia Cavalli e il direttore sanitario aziendale Sergio Parrocchia.