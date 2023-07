LATINA – Un incendio sulla SS 148 Pontina sta creando forti difficoltà alla circolazione in entrambi i sensi di marcia. Le fiamme sono divampate tra le due carreggiate intorno al km 28 nel comune di Pomezia. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e la polizia stradale di Aprilia. Non si conoscono le cause del rogo.