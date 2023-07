Incidente su strada Le Pastine, muore un 49enne di Sermoneta

LATINA – Un altro incidente mortale si è verificato sulle strade della provincia di Latina. nella zona Bivio di Doganella, un uomo in moto ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un’auto in sosta. Immediati i soccorsi allertati da alcuni automobilisti che hanno assistito all’incidente, ma per Alessio Bego non c’è stato nulla da fare. L’uomo che intorno alle 17,30 percorreva Via Le Pastine diretto a casa a Sermoneta Scalo, è morto prima dell’arrivo dell’eliambulanza attivata per la gravità dell’emergenza per il trasporto in ospedale. Aveva 49 anni e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione praticati dai sanitari del 118. Sul posto per i rilievi la polizia locale.