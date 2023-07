La Banda Musicale della Guardia di Finanza in concerto a Fondi

FONDI – Entra nel vivo il programma degli eventi estivi “Fondi sotto le stelle”: un cartellone di appuntamenti pensato per il grande pubblico, da vivere en plein air, promosso dal Comune con il contributo della presidenza del Consiglio regionale del Lazio.

Sabato 8 luglio, a partire dalle 20:30, in Piazza Alcide De Gasperi, si esibirà la prestigiosa Banda Musicale della Guardia di Finanza, fondata nel 1926 e, dal 2002, diretta dal Maestro colonnello Leonardo Laserra Ingrosso.

La banda, composta da ben 102 elementi provenienti dai migliori conservatori d’Italia, viene formata tramite un concorso nazionale e vanta esecuzioni nelle occasioni più importanti e prestigiose italiane ed estere come il Festival di Sanremo, il Columbus Day a Ground Zero nonché altri eventi di rilevanza internazionale in Germania, negli Emirati Arabi Uniti, in Francia e non solo.

Il programma musicale è stato composto per omaggiare la Città di Fondi e vedrà l’esecuzione di brani classici e moderni tratti dall’ampio repertorio a disposizione del complesso bandistico.

Special guest della serata Piero Mazzocchetti, divenuto noto in Italia per aver partecipato a Sanremo nel 2007, famosissimo in Germania dove il grande successo ottenuto con il suo primo album “L’eternità” lo ha portato a conquistare il Disco d’Oro e molto apprezzato in varie parti del mondo, dal Canada alla Cina, dal Marocco all’Argentina.

«Confesso di essere fortemente emozionato per questo concerto – commenta il sindaco DI Fondi Beniamino Maschietto – è un grande onore per la nostra città accogliere questa prestigiosa Banda Musicale che richiamerà pubblico dall’intera regione. Si tratta di un evento di rilevanza nazionale che entrerà a far parte della storia di un ensemble conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Sarà una serata di musica ed emozioni imperdibile».