Latina, al via i lavori per la messa in sicurezza di via Congiunte Destre

LATINA – La Provincia di Latina ha comunicato l’apertura, per lunedì 31 luglio, del cantiere per la messa in sicurezza di via Congiunte Destre, in zona Chiesuola. Le opere riguarderanno la rimozione dello spartitraffico sito nel tratto di fronte alla Motorizzazione civile, la realizzazione del marciapiede, l’installazione dell’illuminazione e di una pensilina per la fermata degli autobus.

“Esprimo la piena soddisfazione per l’apertura del cantiere e la realizzazione delle relative opere di messa in sicurezza. Parliamo di un tratto viario ad alta incidentalità, spesso teatro di eventi mortali, che da anni attenziono alle istituzioni locali richiedendo interventi risolutivi. Sono contento che ora la Provincia possa finalmente dare avvio ai lavori. La battaglia è stata lunga ma grazie al gioco di squadra con la Lega siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. La mia riconoscenza va in prima battuta all’ex consigliera provinciale Sara Norcia, con la quale per anni ci siamo battuti per lo stanziamento dei fondi necessari. Ed è grazie alle sue istanze, congiuntamente all’egregio lavoro svolto dai funzionari e tecnici provinciali, che l’Ente ha potuto inserire le opere nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e impegnare ben 190mila euro per la realizzazione dei lavori. Tali opere si aggiungono a quelle realizzate di fronte la scuola primaria di Chiesuola, con la predisposizioni di nuovi posti auto, a seguito del tombinamento del canale, e la realizzazione di un ulteriore dosso, oltreché il rifacimento del manto stradale su via della Chiesuola e l’installazione, di prossima esecuzione, di due autovelox, esattamente al km 1,500 in direzione Borgo Piave e al km 5 in direzione Appia, con limite di velocità a 50 km/h. L’insieme di queste opere garantiranno maggiore sicurezza ai residenti, ai bambini e alle famiglie che quotidianamente frequentano la scuola e a tutti coloro che transiteranno su via Congiunte Destre e su via della Chiesuola, una delle arterie principali di collegamento del territorio”.

Il commento del consigliere comunale Vincenzo Valletta.