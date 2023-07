Latina, eletta la Commissione Trasparenza: la presiede Floriana Coletta

LATINA – E’ Floriana Coletta di Latina Bene Comune la presidente della Commissione Trasparenza, l’organismo consiliare di regola presieduto dalla minoranza. Il vice presidente della Commissione è Nazzareno Ranaldi della lista Per Latina 2032. Presenti alla prima seduta Giuseppe Coriddi (in sostituzione di Mauro Anzalone per FI), Roberto Belvisi (Lega), Daniela Fiore (Pd) che ha presentato la candidatura, Maurizio Galardo (Udc), Simona Mulè (FdI), Nazzareno Ranaldi, Renzo Scalco (FdI), Vincenzo Valletta (Lega), Emiliano Licata (Udc) e Giuseppe Coluzzi (FdI), che compongono l’organismo consiliare.

“Sono felice che la scelta sia stata unanime perché la Commissione riveste un ruolo importante per funzioni di controllo e garanzia dell’attività dell’Amministrazione. Svolgerò il mio mandato nel pieno rispetto dei ruoli in uno spirito collaborativo, insieme agli altri componenti dell’opposizione Ranaldi e Fiore ed ai commissari della maggioranza, con criteri di efficienza, economicità, efficacia e di pubblicità; concretizzando e realizzando il pieno rispetto del principio costituzionale del buon andamento dei servizi e di quelli dell’imparzialità e della legalità, così come richiesto dal mandato conferito alla Commissione. Ciò nell’unico solco per me concepibile all’interno di un corretto iter amministrativo, cioè il buon andamento dei servizi in favore di tutta la cittadinanza”, commenta la Coletta.