Il doc Grazie Michele con Valerio Catoia vince il Globo D’Oro

LATINA – “Grazie Michele” di Rosario Errico ha vinto il Globo D’Oro come miglior cortometraggio nella 63ª edizione di uno dei premi più antichi del cinema italiano, assegnato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia. A ritirarlo ieri sera, sul palco allestito a Villa Massimo, sede dell’Accademia Tedesca di Roma, insieme con il regista c’era anche Valerio Catoia, l’atleta di Latina con sindrome di Down, Alfiere della Repubblica, poliziotto ad honorem e ora anche attore. Nel cast del cortometraggio, Valerio veste i panni di Adriano, amico del cuore del protagonista Michele (Andrea Salcone). Un’altra soddisfazione per il giovane sportivo impegnatissimo nelle Fiamme Oro con la paracanoa.