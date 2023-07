In Piazza del Quadrato si stacca un ramo di eucaliptus e sfiora i passanti

LATINA – Se la sono vista brutta due ragazze e una donna che lunedì, poco dopo le 19,30, si sono viste sfiorare dal ramo di uno degli eucalipti presenti in Piazza del Quadrato. Le due amiche chiacchieravano sedute su una panchina, di spalle rispetto all’albero e sono state letteralmente sfiorate; la signora invece aveva al guinzaglio i suoi due cani e passeggiava nella piazza quando ha visto cadere il pesante ramo che si è staccato improvvisamente e ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Tutti illesi, ma lo spavento è stato tanto.