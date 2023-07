Il papà che ha rischiato di annegare ringrazia: “Un surf il primo a soccorrerci”

LATINA – Si chiama Luca ed è il papà che ha rischiato di annegare sabato mattina insieme a suo figlio al Lido di Latina, davanti al pontile di Capoportiere. Ha deciso di scrivere, commentando il nostro articolo per ringraziare chi è intervenuto nei soccorsi. Momenti concitati in cui si è temuto il peggio, come conferma lui stesso.

“Volevo ringraziare in particolare un signore con una tavola da surf che è venuto per primo a salvare me e mio figlio, che se non fosse arrivato lui sarei annegato perché ero allo stremo delle forze per cercare di tenere mio figlio fuori dall’acqua e avevo già bevuto un po’ di acqua – scrive Luca – Ringrazio anche i due bagnìni del Fogliano hotel che successivamente sono intervenuti anche loro tempestivamente riportandomi a riva con mio figlio”.

Poi prova a spiegare quello che è successo con maggiore precisione: “Tutto questo è successo inaspettatamente perché camminavo sulla prima secca che si è formata in mare, avevo mio figlio sulle spalle, quando improvvisamente non mi sono sentito più la sabbia sotto i piedi e sono finito in una buca. MENO MALE – conclude usando lo stampatello per rimarcare il suo grazie – CHE ESISTONO QUESTI ANGELI SIA IN CIELO CHE IN TERRA”.