Latina, prima mareggiata estiva: la spiaggia di Latina “mangiata” in poche ore

LATINA – Il mare è arrivato fino alla quinta fila di ombrelloni. Dopo il forte vento di ieri, che ha anche abbattuto diversi alberi ad alto fusto sul territorio provinciale di Latina, le coste già soggette ad erosione, sono state messe ulteriormente a dura prova. E’ solo luglio ed è già arrivata la prima mareggiata. In queste due foto, la situazione di questa mattina a Capoportiere, ma tutta la costa sabbiosa della Riviera di Ulisse è battuta da vento e onde con conseguenze molto simili ovunque. In alcuni stabilimenti la forza delle onde ha scalzato gli ombrelloni portati via insieme con le sdraio.

Solo ieri Legambiente con il suo Rapporto Spiagge aveva fornito i dati sulla metamorfosi da erosione delle coste pontine.