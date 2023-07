Latina, torna a respirare il laghetto di Parco San Marco

LATINA – Il laghetto del parco San Marco torna a respirare e in piazza del Popolo sono stati avviati i lavori di ripristino dell’impianto elettrico e idraulico della fontana, mentre oggi “gli operai della ditta incaricata per il ripristino provvederanno all’impermeabilizzazione della vasca. Gli interventi di manutenzione della fontana di piazza del Popolo termineranno nei prossimi giorni”. Ne dà notizia il Comune di Latina.

Al parco San Marco, invece, sono stati eseguiti i lavori di riparazione della pompa di alimentazione dell’impianto di irrigazione, su indicazione dell’assessore ai Lavori pubblici, il vicesindaco Massimiliano Carnevale. Sono stati effettuati interventi di riparazione della valvola, sostituzione delle guarnizioni e del filtro sabbia e verifica della tenuta. Già “dalle 20 di ieri il laghetto del parco San Marco e i giochi d’acqua sono parzialmente tornati in funzione. I lavori si sono svolti secondo il crono programma annunciato da Sindaco e Vicesindaco che, nei giorni scorsi, avevano incontrato le associazioni di categoria per condividere il percorso seguito dagli uffici”, si legge in una nota del Comune.

“Gli interventi a piazza del Popolo e al parco San Marco – commenta il Sindaco Matilde Celentano – sono un primo segnale tangibile voluto dare dall’amministrazione per ripristinare il decoro urbano. Sono in programma successivi interventi per il ritorno nell’acqua delle fontane storiche della città di Latina”. Su quest’ultimo argomento oggi alle 15,30 in aula consiliare il question time chiesto dall’ex assessore Bellini di Lbc. Risponderà il vicesindaco e assessore ai Lp Carnevale.