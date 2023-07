Latina, vandali rompono la targa della sede di Fratelli d’Italia

LATINA – Vandali nella notte hanno danneggiato la targa della sede di Fratelli d’Italia in Via Don Morosini. Ne dà notizia in una nota il coordinatore provinciale Nicola Calandrini: “Siamo stati avvisati questa mattina dagli agenti della Digos della Questura di Latina del gravissimo atto che ha coinvolto la Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia. Ignoti, nella notte tra domenica e lunedì, hanno spaccato in due la targa di rappresentanza posta all’ingresso dello stabile di via don Morosini. Si tratta di un atto gravissimo, non tanto nelle conseguenze ma nel significato. Danneggiare quella targa rappresenta un attacco alla comunità provinciale di Fratelli d’Italia, costituita da donne e uomini che giornalmente si prodigano a favore del territorio. Si tratta di un gesto vigliacco che trasmette una violenza che auspichiamo resti fuori dalla stessa dialettica politica. Ringrazio, a nome di tutta Fratelli d’Italia, gli agenti delle volanti intervenuti prontamente sul posto e quelli della Digos che stanno svolgendo le indagini”.