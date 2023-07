Lega, eletto il nuovo direttivo provinciale. Il coordinatore è Massimo Moni

LATINA – “Il giorno dopo il congresso provinciale della Lega a Latina, mi piace fare una riflessione – dichiara Orlando Angelo Tripodi (Lega) presidente della commissione Lavoro e vice in Sanità, alla Pisana – il nostro partito sta vivendo un momento importante di grande rinnovamento, non temo smentite se dico che siamo rimasti l’unico partito di centro destra a fare i congressi provinciali. Sono momenti importanti per la dialettica politica, questa nuova squadra può rilanciare un nuovo progetto politico, dove il noi è più importante dell’io, siamo chiamati a rispondere alle esigenze dei cittadini del nostro territorio a vari livelli istituzionali. Oggi siamo al Governo nazionale, regionale e locale è una sfida che dobbiamo dimostrare di saper cogliere e gestire. Questo l’augurio che faccio a Massimo Moni, nuovo coordinatore provinciale e a tutto il direttivo eletto: Davide Del Bono, Gianluca Di Natale, Giuseppe Iuliano, Pina Cochi, Alberto Ordiseri e Luca Cialei”.